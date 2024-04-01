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1 апреля, 15:52

Футболист «Урала» Эмерсон дал совет страдающему от расизма форварду «Реала»

Зарина Халимхонова
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Защитник «Урала» Эмерсон заявил в разговоре с «СЭ», что расизм не искоренить, поддержав Винисиуса Жуниора. Ранее футболист «Реала» неоднократно подвергался расистским нападкам со стороны болельщиков во время матчей чемпионата Испании.

«Главная защита Винисиуса — не обращать на это внимания. Но если он такой эмоциональный, то ему будет сложнее. В целом я уже неоднократно говорил о том, что тема расизма проходит мимо меня. Я не обижаюсь, не обращаю на это внимания. Не сказал бы, что Винисиус ноет как девочка. Это в принципе неприятные вещи. Не знаю, какие слова летят в его адрес. Думаю, это просто неприятно. Но это уже не искоренить», — сказал Эмерсон «СЭ».

Эмерсон — уроженец Одессы, но также имеет гражданство Республики Конго, за сборную этой страны он выступает на взрослом уровне. Защитник играет в России с 2020 года.

Винисиус Жуниор
ФК Реал
ФК Урал
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