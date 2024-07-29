Глушенков поздравил маму — как его накажет КДК РФС?

На 36-й минуте матча 2-го тура чемпионата России «Рубин» — «Зенит» (0:4) Максим Глушенков открыл счет и, празднуя гол, дважды поднял майку, показав в камеру текст с поздравлением мамы с днем рождения. Вроде бы безобидный поступок, связанный с проявлением внимания к родному человеку, теперь может стоить зенитовцу наказания со стороны КДК РФС.

Дело в том, что Правило 4 («Экипировка игроков») запрещает подобное. В нем, в частности, говорится:

«5. Слоганы, заявления, изображения и реклама

На экипировке не должно быть никаких политических, религиозных или персональных слоганов, заявлений или изображений. Игроки не должны показывать нижние майки и подтрусники/трико для демонстрации политических, религиозных, персональных слоганов, заявлений или изображений, или любой другой рекламы, кроме логотипа производителя. За любое нарушение к игроку и/или команде будут применены санкции организатором соревнований, национальной футбольной ассоциацией или ФИФА.

Принципы

— Правило 4 применяется ко всей экипировке (включая одежду) игроков, запасных и замененных; эти принципы также применяются ко всем официальным лицам команды в технической зоне.

...Интерпретация правила

...Запрещенными являются слоганы, заявления или изображения, связанные со следующим:

— любой человек, живущий или умерший (если это не является частью официального названия соревнований)»

За надпись с поздравлением мамы Глушенкова не следовало наказывать предупреждением (этого и не случилось), но факт нарушения правил нужно было отразить в протоколе матча и рапорте. А затем дело за КДК, который может оштрафовать зенитовца.