Футболист «Зенита» Мантуан: «Мне комфортно играется в системе «осень-весна»

Полузащитник «Зенита» Густаво Мантуан ответил на вопрос, нужно ли РПЛ возвращаться на систему «весна-осень».

«Если я не ошибаюсь, в нынешнем российском футболе действует та система, которая распространяется на все европейские чемпионаты. Это мой второй сезон в «Зените», за прошлый год я вполне себе привык к такому формату, мне при нем комфортно играется. Да, я понимаю, что в ноябре, декабре, и в феврале — в начале марта, когда мы возвращаемся после зимней паузы, погодные условия не самые простые. Но лично для меня особенных сложностей как будто нет в том плане, что я адаптировался к этим условиям. И не могу сказать, что ощущаю какую-то потребность к перемене этой системы», — приводит «РБ Спорт» слова Мантуана.

На систему «осень-весна» российский футбол перешел в сезоне-2011/2012. Тогда команды в РПЛ провели 44 тура.