Футболист «Зенита» Мостовой признался, что тратит больше 500 тысяч рублей в первый день месяца

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой ответил на вопрос о своих ежемесячных тратах.

«Больше ли это полумиллиона в месяц? Да, больше. Я только в первый день месяца сумму даже больше трачу, чтобы родителям отправить, семье перевести, кредиты оплатить и так далее», — приводит Metaratings.ru слова Мостового.

В нынешнем сезоне 27-летний футболист провел за «Зенит» 18 матчей во всех турнирах, забив пять голов и сделав две результативные передачи.

В середине октября одноклубник Мостового Евгений Латышонок заявил, что ему одному хватает 30 тысяч рублей в месяц для комфортной жизни.