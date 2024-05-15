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Сегодня, 12:25

Футболист «Зенита» Нино подал в суд на бразильского политика

Алина Савинова
Нино.
Фото ФК «Зенит»
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Защитник «Зенита» Нино подал иск в суд Сан-Паулу об имиджевых правах против бразильского актера и политика Александра Фроту, сообщает Itatiaia.com.

Как отмечает источник, поводом для обращения в суд стали слова политика о том, что Нино был вызван в сборную Бразилии, чтобы выросла его трансферная стоимость. Такое мнение Фроту выразил в подкасте Futeboteco. На тот момент защитник выступал за «Флуминенсе» и был близок к переходу в «Зенит».

Сообщается, что иск был подан в конце апреля. Сторона Нино требует компенсации в размере 50 тысяч бразильских реалов.

Нино перешел в «Зенит» из «Флуминенсе» в январе 2024 года за 5 миллионов евро. За клуб из Санкт-Петербурга 27-летний футболист провел 13 матчей, не отметившись результативными действиями. Его контракт с сине-бело-голубыми рассчитан до лета 2028 года.

Источник: https://www.itatiaia.com.br/brasil/2024/05/14/nino-ex-fluminense-processa-alexandre-frota-por-insinuacao-sobre-convocacao-a-selecao-brasileira
Футбол
ФК Зенит
Нино (Зенит)
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