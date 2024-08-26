Футболист «Зенита» Педро считает, что девушки не должны работать

Полузащитник «Зенита» Педро поделился мнением о том, должны ли девушки работать.

«Не знаю, что сказать. Лично для меня, мне кажется, что нет, потому что добытчиком должен быть мужчина. Но, конечно же, у каждого человека свой личный взгляд на такие вопросы. Работает ли моя девушка? Нет», — цитирует Педро Legalbet.

Педро перешел в «Зенит» 5 февраля из «Коринтианса» за 9 миллионов евро. Он подписал контракт с сине-бело-голубыми до декабря 2028-го.

18-летний футболист провел за сине-бело-голубых 24 матча во всех турнирах, забив шесть мячей и сделав одну голевую передачу.