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Сегодня, 22:24

Футболист «Зенита» Педро считает, что девушки не должны работать

Алина Савинова
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Полузащитник «Зенита» Педро поделился мнением о том, должны ли девушки работать.

«Не знаю, что сказать. Лично для меня, мне кажется, что нет, потому что добытчиком должен быть мужчина. Но, конечно же, у каждого человека свой личный взгляд на такие вопросы. Работает ли моя девушка? Нет», — цитирует Педро Legalbet.

Педро перешел в «Зенит» 5 февраля из «Коринтианса» за 9 миллионов евро. Он подписал контракт с сине-бело-голубыми до декабря 2028-го.

18-летний футболист провел за сине-бело-голубых 24 матча во всех турнирах, забив шесть мячей и сделав одну голевую передачу.

Источник: Legalbet
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
Педро (Зенит)
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