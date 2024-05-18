Форвард «Зенита» Сергеев о чемпионской гонке РПЛ: «Паники нет. Работаем дальше»

Нападающий «Зенита» Иван Сергеев поделился мнением о шансах клуба стать чемпионом России в сезоне-2023/24.

«Какая атмосфера в команде? Все отлично, паники нет. Самое главное, что эмоционально сейчас будет только позитив. Работаем дальше. Конечно, победа над ЦСКА пойдет нам в плюс в концовке чемпионата» , — цитирует Сергеева ТАСС.

На данный момент «Зенит» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 51 очко в 28 матчах. На первой строчке располагается «Динамо» (56), а вторым идет «Краснодар» (53).

19 мая команда Сергея Семака проведет выездную встречу с «Ахматом».