Нападающий «Зенита» Шилов получил травму крестообразной связки

Нападающий «Зенита» Вадим Шилов выбыл из-за повреждения крестообразной связки колена. Как сообщает пресс-служба клуба из Санкт-Петербурга, футболист получил серьезную травму на тренировке. После медицинского обследования у 17-летнего игрока диагностировали повреждение передней крестообразной связки. О сроках полного восстановления футболиста станет известно позднее. 12 августа Шилов впервые вышел в основном составе «Зенита» в матче FONBET Кубка России с «Рубином» (4:0). Всего на его счету 8 матчей и 2 гола за основную команду из Санкт-Петербурга. Шилов занял первое место в рейтинге «СЭ» «55 молодых талантов России-2025». 55 главных талантов России-2025. Уникальный рейтинг «СЭ»

ОстроV Zаячий Сергей Богданович к травме Шилова отношения не имеет. Это я авторитетно заявляю. Виноваты его 18 помощников. 21.11.2025

Adminni ну вот и все.... кресты если не поставят точку в карьере, но прежний потенциал могут не вернуть, как и психологию с уверенностью борьбы на поле. После крестов очень тяжело хотя бы набрать форму в который был до нее.... сочувствие и удачи в дальнейшем. Кресты для футбола это если не приговор, то как минимум потеря огромных денег ЗП футболиста за простой, лечение и т.п.. Вопрос - когда уже за кресты будут отвечать тренера по физподготовке, медперсонал? Одно дело когда он сам влетел или ему дали с дури по ногам, а другое если это произошло от физических нагрузок и на пустом месте (делал пробежку и на тебе) или когда недолечил какую-то предедущую травму и тебе дали запредельные нагрузки.... в общем пора бы уже делать внутреннее разбирательства 21.11.2025

Корнелий Ш Хреново, после крестов никто не знает полностью ли восстановится или резкость потеряет или еще чего. 21.11.2025

инок Только начал играть - и на тебе, такая травма. Здоровья Вадиму.) 21.11.2025

Adiоs Amigos R Здоровья талантливому мастеру. Скорейшего возвращения в строй тут не надо, главное - полное восстановление. З.Ы. Корнелию держаццо! 21.11.2025

СЕРХИО76 Можете пояснить? Если бы он был основным, ему не нужно было бы тренироваться?Даже в советские времена Лобановский,Бесков,Садырин и Морозов дозировали нагрузки молодым. Михайличенко только после 22-х стал к основе подпускаться.Саленко понемногу в Зените подтягивали,только после 20-и Лобановский стал ставить в основу. На память приходит только Харин, Акинфеев. Но они вратари. 21.11.2025

Ю.Ю. Вашу мысль хрен догонишь. Наверное потому, что догонять нечего. 21.11.2025

СЕРХИО76 Шилов не нападающий. Правый полузащитник! А так парню здоровья! 21.11.2025

Дикий Мяв Врун36? 21.11.2025

Врн36 полное. он не умееработать с молдежью. ему только готвых подавай и желательно из бразилии игроков 21.11.2025

Питерский пёс Здоровья парню 21.11.2025

bishevcky Ну как же не хрюкнуть в пустоту. 21.11.2025

Ю.Ю. Valery Petrukhin ----------------- Поясни, Семак к травме Шилова, какое имеет отношение? 21.11.2025

инок А столько было надежд на Вадима Шилова. Скорейшего восстановления от травмы.)) 21.11.2025

Артемон Доберманов Здоровья 21.11.2025

Valery Petrukhin Спасибо бразилофилу Серене, который угробил очередную звездочку! Кресты в 17 лет - это приговор!!! Очень жаль, что из-за скупающего все пожирателя народных денег, потеряли действительно надежду нашего футбола! Но халявные бабки уже давно сгубили ПОЗОР РОССИЙСКОГО ФУТБОЛА!!! 21.11.2025

КАЗАК-ДС сглазили 21.11.2025

bandradio Рано стали пиарить, сглазили(( 21.11.2025

Ю.Ю. А Семак к этой травме, каким боком? 21.11.2025

bvp Не задалась карьера. 21.11.2025