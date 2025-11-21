Нападающий «Зенита» Шилов получил травму крестообразной связки

Сегодня, 11:22
Нападающий «Зенита» Вадим Шилов выбыл из-за повреждения крестообразной связки колена. Как сообщает пресс-служба клуба из Санкт-Петербурга, футболист получил серьезную травму на тренировке.
После медицинского обследования у 17-летнего игрока диагностировали повреждение передней крестообразной связки. О сроках полного восстановления футболиста станет известно позднее.
12 августа Шилов впервые вышел в основном составе «Зенита» в матче FONBET Кубка России с «Рубином» (4:0). Всего на его счету 8 матчей и 2 гола за основную команду из Санкт-Петербурга.
Шилов занял первое место в рейтинге «СЭ» «55 молодых талантов России-2025».
ОстроV Zаячий
Сергей Богданович к травме Шилова отношения не имеет. Это я авторитетно заявляю. Виноваты его 18 помощников.
21.11.2025
Adminni
ну вот и все.... кресты если не поставят точку в карьере, но прежний потенциал могут не вернуть, как и психологию с уверенностью борьбы на поле. После крестов очень тяжело хотя бы набрать форму в который был до нее.... сочувствие и удачи в дальнейшем. Кресты для футбола это если не приговор, то как минимум потеря огромных денег ЗП футболиста за простой, лечение и т.п.. Вопрос - когда уже за кресты будут отвечать тренера по физподготовке, медперсонал? Одно дело когда он сам влетел или ему дали с дури по ногам, а другое если это произошло от физических нагрузок и на пустом месте (делал пробежку и на тебе) или когда недолечил какую-то предедущую травму и тебе дали запредельные нагрузки.... в общем пора бы уже делать внутреннее разбирательства
21.11.2025
Корнелий Ш
Хреново, после крестов никто не знает полностью ли восстановится или резкость потеряет или еще чего.
21.11.2025
инок
Только начал играть - и на тебе, такая травма. Здоровья Вадиму.)
21.11.2025
Adiоs Amigos R
Здоровья талантливому мастеру. Скорейшего возвращения в строй тут не надо, главное - полное восстановление. З.Ы. Корнелию держаццо!
21.11.2025
СЕРХИО76
Можете пояснить? Если бы он был основным, ему не нужно было бы тренироваться?Даже в советские времена Лобановский,Бесков,Садырин и Морозов дозировали нагрузки молодым. Михайличенко только после 22-х стал к основе подпускаться.Саленко понемногу в Зените подтягивали,только после 20-и Лобановский стал ставить в основу. На память приходит только Харин, Акинфеев. Но они вратари.
21.11.2025
Ю.Ю.
Вашу мысль хрен догонишь. Наверное потому, что догонять нечего.
21.11.2025
СЕРХИО76
Шилов не нападающий. Правый полузащитник! А так парню здоровья!
21.11.2025
Дикий Мяв
Врун36?
21.11.2025
Врн36
полное. он не умееработать с молдежью. ему только готвых подавай и желательно из бразилии игроков
21.11.2025
Питерский пёс
Здоровья парню
21.11.2025
bishevcky
Ну как же не хрюкнуть в пустоту.
21.11.2025
Ю.Ю.
Valery Petrukhin ----------------- Поясни, Семак к травме Шилова, какое имеет отношение?
21.11.2025
инок
А столько было надежд на Вадима Шилова. Скорейшего восстановления от травмы.))
21.11.2025
Артемон Доберманов
Здоровья
21.11.2025
Valery Petrukhin
Спасибо бразилофилу Серене, который угробил очередную звездочку! Кресты в 17 лет - это приговор!!! Очень жаль, что из-за скупающего все пожирателя народных денег, потеряли действительно надежду нашего футбола! Но халявные бабки уже давно сгубили ПОЗОР РОССИЙСКОГО ФУТБОЛА!!!
21.11.2025
КАЗАК-ДС
сглазили
21.11.2025
bandradio
Рано стали пиарить, сглазили((
21.11.2025
Ю.Ю.
А Семак к этой травме, каким боком?
21.11.2025
bvp
Не задалась карьера.
21.11.2025
Valery Petrukhin
Спасибо Семаку за передержку таланта! Зато облизанные бразилы с крестами в мягком месте! Очередной выброшенный в мусорку бразилофилом талант! Кресты - в 17 лет, это конец!
21.11.2025