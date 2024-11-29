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Сегодня, 10:41

Роналдо ответил на вопрос о возможном переходе в «Спартак» или «Зенит»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Нападающий «Ростова» Роналдо ответил на вопрос «СЭ» о теоретическом переходе в «Спартак» или «Зенит».

«Я счастлив здесь. Мне еще многое предстоит сделать в «Ростове». Я не так давно оказался в России, молод, и ко мне очень хорошо относятся мои товарищи по команде, равно как и тренер. Так что я счастлив в «Ростове» и думаю только о нем», — сказал Роналдо «СЭ».

После 16 туров РПЛ ростовчане набрали 20 очков и расположились на 8-м месте в турнирной таблице.

Роналдо выступает за «Ростов» с января. В текущем сезоне 23-летний бразилец провел 18 матчей во всех турнирах, забил 6 голов и отдал 3 результативные передачи.

Роналдо
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Ростов
ФК Спартак (Москва)
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