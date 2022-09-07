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Допинг

7 сентября, 10:58

Футболистов Морозова и Липового дважды проверили на допинг в августе

Иван Торопцев
Корреспондент

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в августе проверило на допинг 12 футболистов РПЛ, сообщает ТАСС.

По данным источника, в прошлом месяце инспекторы РУСАДА по два раза протестировали защитника «Факела» Евгения Морозова и полузащитника «Крыльев Советов» Данила Липового.

Также по одному разу были проверены на допинг Никита Кривцов и Сергей Волков (оба — «Краснодар»), Максим Мухин и Иван Обляков (оба — ЦСКА), Саба Сазонов и Дмитрий Скопинцев (оба — «Динамо»), Антон Швец и Александр Трошечкин (оба — «Ахмат»), Андрей Мендель («Факел») и Денис Якуба («Крылья Советов»).

С начала 2022 года РУСАДА проверило на допинг 43 футболиста. Самыми проверяемыми являются Евгений Морозов («Факел»), Данил Липовой («Крылья Советов»), Никита Кривцов («Краснодар») и Данил Пруцев («Спартак»), все четверо сдавали допинг-пробы по два раза.

Источник: https://tass.ru/sport/15677255
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