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Сегодня, 13:20

Футболисты «Ахмата» Бериша и Богосавац выбыли на полгода из-за травм

Виктория Кравченко
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Футболисты «Ахмата» Бернард Бериша и Мирослав Богосавац пропустят около шести месяцев из-за травм, сообщает пресс-служба грозненцев.

Берише понадобится хирургическое вмешательство. Футболист отправится на операцию в одну из специализированных клиник за рубежом. Лечение и реабилитация займут около шести месяцев.

Богосавацу была сделана МРТ, в результате которой был выявлен субтотальный разрыв крестообразной связки. Игроку также предстоит хирургическое вмешательство и лечение.

Оба игрока были травмированы в матче 6-го тура РПЛ «Ахмат» — «Химки» (3:3).

В это сезоне на счету форварда Бериши два гола и одна результативная передача в семи матчах во всех турнирах за «Ахмат». У Богосаваца в 6 матчах РПЛ не отметился результативными действиями.

Источник: https://t.me/akhmatgrozny/7397
Бернард Бериша
ФК Ахмат
Мирослав Богосавац
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