Футболисты «Ахмата» Халид Кадыров и Абубакар Кадыров завершили игровую карьеру

Два футболиста «Ахмата» — полузащитник Халид Кадыров и нападающий Абубакар Кадыров завершили игровую карьеру, сообщает пресс-служба клуба.

Воспитанники чеченского футбола, Халид и Абубакар долгие годы были в системе клуба. В разные годы оба являлись капитанами молодежного состава, позже — игроками главной команды «Ахмат».

Халид и Абубакар продолжат трудовую деятельность в министерстве спорта Чеченской Республики. Их работа будет связана непосредственно с воспитанием, обучением и подготовкой юных футболистов.

Халид Кадыров назначен помощником министра Чеченской Республики по физической культуре и спорту, а Абубакар Кадыров — генеральным директором академии футбола «Рамзан».