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8 декабря, 23:49

Футболисты «Акрона» спели «Седую ночь» в раздевалке после победы над «Зенитом»

Алина Савинова
Игроки «Акрона» спели «Седую ночь» после победы над «Зенитом» в матче РПЛ.
Фото Скриншот видео
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«Акрон» в своих соцсетях опубликовал видео из победной раздевалки после матча 18-го тура РПЛ с «Зенитом».

В субботу, 7 декабря, тольяттинская команда на выезде обыграла сине-бело-голубых со счетом 2:1. Победный мяч в ворота «Зенита» забил нападающий Артем Дзюба.

После речи главного тренера Заура Тедеева в гостевой раздевалке игроки «Акрона» хором спели хит Юрия Шатунова «Седая ночь». В прошлом году полузащитник тольяттинцев Максим Палиенко рассказывал, что эта песня стала для команды неким ритуалом, и футболисты слушают ее после каждой победы.

«Акрон» набрал 22 очка в 18 матчах и располагается на девятой строчке в турнирной таблице чемпионата России.

Футбол
РПЛ
ФК Акрон
ФК Зенит
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