Футболисты «Акрона» спели «Седую ночь» в раздевалке после победы над «Зенитом»

8 декабря, 23:49
«Акрон» в своих соцсетях опубликовал видео из победной раздевалки после матча 18-го тура РПЛ с «Зенитом».
В субботу, 7 декабря, тольяттинская команда на выезде обыграла сине-бело-голубых со счетом 2:1. Победный мяч в ворота «Зенита» забил нападающий Артем Дзюба.
После речи главного тренера Заура Тедеева в гостевой раздевалке игроки «Акрона» хором спели хит Юрия Шатунова «Седая ночь». В прошлом году полузащитник тольяттинцев Максим Палиенко рассказывал, что эта песня стала для команды неким ритуалом, и футболисты слушают ее после каждой победы.
«Акрон» набрал 22 очка в 18 матчах и располагается на девятой строчке в турнирной таблице чемпионата России.