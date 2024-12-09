Футболисты ЦСКА проведут зимние сборы в ОАЭ и Турции

Московский ЦСКА сообщил о планах по подготовке ко второй части сезона-2024/25.

Как отмечает пресс-служба армейцев, первый сбор после паузы команда проведет в Абу-Даби с 13 по 23 января. Второй сбор начнется там же 27 января и продлится до 11 февраля.

С 14 по 23 февраля футболисты московского клуба будут тренироваться в турецком Белеке.

По итогам 18 туров ЦСКА набрал 31 балл и занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России. В заключительном перед зимней паузой матче красно-синие на выезде обыграли «Факел» со счетом 1:0.