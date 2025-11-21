Футболисты «Динамо» встретились с консультативным советом и партнерами клуба

Сегодня, 19:06
Футболисты и тренерский штаб московского «Динамо» обсудили важные вопросы с консультативным советом и партнерами клуба, сообщает пресс-служба бело-голубых.
Встреча прошла в пятницу, 21 ноября, на базе «Динамо» в Новогорске.
На мероприятии, в частности, присутствовали член совета директоров, глава консультативного совета клуба Сергей Степашин, народный артист РФ Лев Лещенко, председатель общества «Динамо» Анатолий Гулевский и чемпион СССР 1976 года Михаил Гершкович.
Бело-голубые набрали 17 очков в 15 турах чемпионата России-2025/26 и занимают 10-е место в турнирной таблице.
17 ноября Валерий Карпин объявил об уходе с поста главного тренера «Динамо». Исполняющим обязанности стал Ролан Гусев.
21.11.2025