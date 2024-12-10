Футболисты «Факела» посетили детский дом

В Международный день футбола, 10 декабря, игроки «Факела» вместе с активом фан-клуба приехали с подарками в Семилукскский центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи.

«Наш спортзал сегодня — настоящий стадион. Это просто невероятно — поиграть, пообщаться, узнать лучше тех, кого раньше видел только на экране телевизора», — поделились эмоциями воспитанники центра.

Футболисты провели товарищеский матч с ребятами.

«Мы рады были оказаться здесь, у ребят отличная команда, которая играла очень страстно. Видеть эти искренние эмоции детей — большая радость для нас, мы это ценим. Теперь приглашаем ребят к нам на игру весной», — сказал полузащитник Табо Селе.

Клуб поблагодарил за помощь в проведении акции правительство Воронежской области.