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Сегодня, 17:54

Футболисты «Факела» посетили детский дом

Камила Абдурахманова
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В Международный день футбола, 10 декабря, игроки «Факела» вместе с активом фан-клуба приехали с подарками в Семилукскский центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи.

«Наш спортзал сегодня — настоящий стадион. Это просто невероятно — поиграть, пообщаться, узнать лучше тех, кого раньше видел только на экране телевизора», — поделились эмоциями воспитанники центра.

Футболисты провели товарищеский матч с ребятами.

«Мы рады были оказаться здесь, у ребят отличная команда, которая играла очень страстно. Видеть эти искренние эмоции детей — большая радость для нас, мы это ценим. Теперь приглашаем ребят к нам на игру весной», — сказал полузащитник Табо Селе.

Клуб поблагодарил за помощь в проведении акции правительство Воронежской области.

Источник: Telegram-канал
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ФК Факел (Воронеж)
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