Футболисты и тренеры ЦСКА сходили на рыбалку

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Московский футбольный клуб ЦСКА проводит второй тренировочный сбор в Турции. Футболисты и тренерский штаб даже успели сходить на рыбалку в свободное время.
Второй сбор ЦСКА в турецком Белеке завершится 5 февраля. Третий этап подготовки пройдет с 8 по 20 февраля.
На данный момент ЦСКА с 29 очками занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Зенита» на 13 очков.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования