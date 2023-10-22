Футболисты и тренеры «Динамо» возложили цветы к могиле Яшина

Футболисты и тренеры «Динамо» возложили цветы к могиле бывшего вратаря команды и сборной СССР Льва Яшина в день его рождения.
Футболист скончался 20 марта 1990 года в возрасте 60 лет. 22 октября Яшину исполнилось бы 94 года.
Вратарь «Динамо» Игорь Лещук выложил в Telegram-канале видеоролик, на котором первым цветы к могиле возложил главный тренер Марцел Личка, затем это сделали и игроки команды.
Всю свою карьеру голкипер провел в «Динамо». Футболист скончался 20 марта 1990 года в возрасте 60 лет.
Яшин был признан ФИФА лучшим вратарем ХХ века. Он является олимпийским чемпионом 1956 года и чемпионом Европы 1960 года, пятикратным чемпионом СССР, трехкратным обладателем Кубка СССР. Также он является единственным вратарем в истории, получившим «Золотой мяч».