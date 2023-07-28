Футболисты из стран БРИКС могут перестать считаться легионерами

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявил, что игроки из стран БРИКС могут перестать считаться легионерами.

«Лимит определяет министерство спорта, а не РФС. Но существуют исключения, когда Российская Федерация заключает определенные соглашения по свободе передвижения рабочей силы. Такое, какое сейчас существует в рамках ЕАЭС, в рамках которого спортсмены из Белоруссии не считаются легионерами. Вчера один из ваших коллег задавал вопрос, что некое соглашение будет подписано в рамках БРИКС. Тогда — да, представители этих стран не будут считаться легионерами России, — сказал Митрофанов в рамках форума «Россия — Африка».

Ранее Российский футбольный союз подписал меморандум о сотрудничестве с республикой Мавритания. Сотрудничество между РФС и Мавританией направлено на развитие резервов и популяризацию футбола.

В состав БРИКС входят Российская Федерация, Индия, Китай, ЮАР и Бразилия.