Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 17:20

Вратарь «Крыльев Советов» Фролов: «Давайте все вместе приложим усилия и сделаем футбол честным видом спорта»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Вратарь «Крыльев Советов» Евгений Фролов поделился мыслями на тему честности в футболе.

«Как спортсмен, я выступаю за чистоту в спорте. Давайте все вместе приложим усилия и сделаем футбол честным, достойным видом спорта», — сказал Фролов в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале «Крыльев Советов».

Его поддержал партнер по команде Томас Гальдамес.

«Каждый спортсмен посвящает годы упорного труда, чтобы добиться успеха. Спорт обретает ценность тогда, когда он основан на принципах честной и равной игры. Сила в правде — мы за чистый спорт», — отметил защитник.

Вячеслав Федорищев. «Большинство судей — порядочные люди, но остались метастазы». Пресс-конференция Федорищева

26 ноября губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил, что «Крылья Советов» должны 36 миллионов рублей на взятки неназванным преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола. Он создал инициативу «Чистый спорт» и призвал глав других регионов присоединиться к ней.

Евгений Фролов
Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
Читайте также
Два человека погибли при ударе ВСУ тактическими ракетами в Курской области
Назван расширенный состав сборной России на Кубок Первого канала
Соглашение о прекращении огня между Израилем и «Хезболлой» вступило в силу. Что пишут СМИ
Судья запретила креститься дзюдоисту на соревнованиях в Москве
Расцарапанный от стресса Гвардиола, месяц без единой победы, карма за чужой «Золотой мяч»? Пять причин провала некогда грозного «Манчестер Сити»
УЕФА включил сейв российского голкипера ПСЖ Сафонова в число лучших в туре ЛЧ
Материалы сюжета Судейство в российском футболе: коррупционный скандал и обвинение клубов РПЛ во взятках
«Я мог лишиться профессии в том числе». Почему «Крылья» Слуцкого проиграли «Тереку» в 2009-м?
Широкомасштабная акция или действия одиночки. Что стоит за громким заявлением губернатора Федорищева?
Ломаев поддержал инициативу губернатора Самарской области «Чистый спорт»: «Сила в правде»
Айдамиров — о заявлении Федорищева: «Единственный раз сейчас ошибки появились в нашу сторону в игре с «Крыльями»
«Большинство судей — порядочные люди, но остались метастазы». Пресс-конференция Федорищева
Федорищев — о нежелании назвать человека, который сообщил о долгах «Крыльев» за судейство: «Включите журналистскую чуйку»
Сегодня
Вчера
Неделя