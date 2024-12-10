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Сегодня, 17:10

Футболисты «Локомотива» будут готовиться ко второй части сезона в Абу-Даби и Дубае

Алина Савинова
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«Локомотив» объявил, что игроки команды и тренерский штаб ушли в отпуск до 12 января.

После отпуска футболисты соберутся в Москве, где пройдут углубленный медосмотр, после чего отправятся в ОАЭ.

Первый сбор железнодорожников в рамках подготовки ко второй части сезона пройдет с 13 по 24 января в Абу-Даби. Второй сбор стартует там же 28 января и завершится 8 февраля. С 13 по 23 февраля игроки московской команды будут тренироваться в Дубае.

Отмечается, что о конкретных планах команды на сборы, о товарищеских матчах и соперниках будет сообщено позднее.

«Локомотив» закончил первую часть чемпионата на пятом месте в турнирной таблице. Красно-зеленые набрали 35 очков за 18 матчей.

Источник: https://t.me/fclokomotiv/26250
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
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