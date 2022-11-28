Футболисты «Локомотива» ушли в отпуск до 9 января

Пресс-служба Telegram-канала «Локомотива» сообщила, что игроки команды ушли в отпуск, который продлится до 9 января.

Как отмечает источник, 10 января железнодорожники пройдут медобследование в Москве, а 11 января отправятся на сборы в ОАЭ, где будут проходить подготовку ко второй части сезона.

Сезон-2022/23 возобновится в феврале следующего года.

По итогам 17 туров РПЛ «Локомотив» расположился на 14-й позиции в турнирной таблице чемпионата России (13 очков). В группе А Пути РПЛ Кубка России московская команда заняла 2-е место (11 очков) и вышла в верхнюю сетку плей-офф.