Футболисты «Оренбурга» посетят в кинотеатре премьеру фильма о Федоре Черенкове

Пресс-служба «Оренбурга» в соцсетях сообщила, что футболисты и тренерский штаб команды посетят местный кинотеатр для просмотра фильма «Федя. Народный футболист» о легендарном футболисте «Спартака» Федоре Черенкове.

«Приглашаем на совместный просмотр! Начало фильма в 18.00. Сможете сфоткаться, взять автографы у наших футболистов и тренерского штаба и напутствовать команду перед важными выездными матчами!» — сказано в сообщении клуба в Telegram-канале.

Фильм «Федя. Народный футболист» основан на биографии знаменитого полузащитника «Спартака» и сборной СССР Федора Черенкова. Он являлся воспитанником московского клуба и выступал за него с 1977 по 1990 и с 1991 по 1993 год (494 матча, 121 гол), став 3-кратным чемпионом Советского Союза, а также чемпионом и обладателем Кубка России.

Экс-футболист скончался в 2014 году в возрасте 55 лет.