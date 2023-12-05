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Сегодня, 12:38

Футболисты «Рубина» вышли на матч РПЛ с «Динамо» в несогласованной лигой форме

Ана Горшкова
Корреспондент
Игор Вуячич и Федор Смолов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что КДК рассмотрит выступление игроков «Рубина» в несогласованной РПЛ форме в матче 17-го тура чемпионата страны с «Динамо» (0:1).

«Рассмотрим несоответствие согласованной игровой формы команды «Рубин». Это значит, что команде не согласовали зеленую форму, а они в ней играли. Должна была быть другая форма, премьер-лига не согласовала зеленую. Это нарушение трех пунктов регламента. Также рассмотрим выход Рахимова за пределы технической зоны на поле», — приводит слова Григорьянца ТАСС.

Глава КДК заявил, что комитет еще рассмотрим опоздание главного тренера «Рубина» Рашида Рахимова на послематчевое интервью на пять минут и выход Рахимова за пределы технической зоны. Также будет рассматриваться то, что футболисты казанцев по окончании матча не в полном составе прошли через микст-зону.

В протоколе РПЛ указано, что «Рубин» должен был играть с «Динамо» в кремовой форме.

Отметим, что в 15-м туре РПЛ казанский клуб провел гостевой матч против «Сочи» (2:0) в домашней форме. В «Рубине» это объяснили тем, что за день до игры необходимая экипировка была испортчена.

Источник: ТАСС
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Рубин (Казань)
КДК
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