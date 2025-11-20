Видео
Сегодня, 19:54

Футболисты «Спартака» отработали один день на заправке

Сергей Ярошенко

Игроки «Спартака» отработали день на одной из московских заправок «Лукойла», сообщает пресс-служба компании.

Роман Зобнин в рамках акции заправлял машины, Пабло Солари занимался мойкой автомобилей, а Эсекьель Барко, Александер Джику и Даниил Денисов выдавали посетителям напитки и еду.

Позднее прошла автограф-сессия футболистов.

В 16-м туре РПЛ «Спартак» на «Лукойл-Арене» сыграет против ЦСКА. Встреча пройдет 22 ноября и начнется в 16.45 по московскому времени.

Красно-белые с 25 очками занимают шестое место в турнирной таблице чемпионата России.

5

  • Пан Юзеф

    Первые 45 минут ни один не смог попасть пистолетом в бензобак.

    20.11.2025

  • hottie

    В следующий раз отправьте их на бурильной установке отработать день.

    20.11.2025

  • Slim Tallers

    Молодцы,успели. А то украинские санкции могут оставить без бензина.

    20.11.2025

  • Valekka

    Теперь день на стройке,ночь на Тверской!! :))) ------------------------------------------ Пиар дело хорошее,когда Делом подпереть!!

    20.11.2025

  • Lars Berger

    Очень надеюсь, что Роман Зобнин не промахивался мимо бензобаков, а Барко с Джику разносили напитки и еду именно тем, кто их заказывал... И ничего не путали.

    20.11.2025

    Роман Зобнин
    Футбол
    РПЛ
    ФК Спартак (Москва)
    Александер Джику
    Даниил Денисов
    Пабло Солари
    Эсекьель Барко
