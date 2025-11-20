Футболисты «Спартака» отработали один день на заправке

Сегодня, 19:54
Игроки «Спартака» отработали день на одной из московских заправок «Лукойла», сообщает пресс-служба компании.
Роман Зобнин в рамках акции заправлял машины, Пабло Солари занимался мойкой автомобилей, а Эсекьель Барко, Александер Джику и Даниил Денисов выдавали посетителям напитки и еду.
Позднее прошла автограф-сессия футболистов.
В 16-м туре РПЛ «Спартак» на «Лукойл-Арене» сыграет против ЦСКА. Встреча пройдет 22 ноября и начнется в 16.45 по московскому времени.
Красно-белые с 25 очками занимают шестое место в турнирной таблице чемпионата России.
Пан Юзеф
Первые 45 минут ни один не смог попасть пистолетом в бензобак.
20.11.2025
hottie
В следующий раз отправьте их на бурильной установке отработать день.
20.11.2025
Slim Tallers
Молодцы,успели. А то украинские санкции могут оставить без бензина.
20.11.2025
Valekka
Теперь день на стройке,ночь на Тверской!! :))) ------------------------------------------ Пиар дело хорошее,когда Делом подпереть!!
20.11.2025
Lars Berger
Очень надеюсь, что Роман Зобнин не промахивался мимо бензобаков, а Барко с Джику разносили напитки и еду именно тем, кто их заказывал... И ничего не путали.
20.11.2025