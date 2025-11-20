Футболисты «Спартака» отработали один день на заправке

Игроки «Спартака» отработали день на одной из московских заправок «Лукойла», сообщает пресс-служба компании. Роман Зобнин в рамках акции заправлял машины, Пабло Солари занимался мойкой автомобилей, а Эсекьель Барко, Александер Джику и Даниил Денисов выдавали посетителям напитки и еду. Позднее прошла автограф-сессия футболистов. В 16-м туре РПЛ «Спартак» на «Лукойл-Арене» сыграет против ЦСКА. Встреча пройдет 22 ноября и начнется в 16.45 по московскому времени. Красно-белые с 25 очками занимают шестое место в турнирной таблице чемпионата России.

Пан Юзеф Первые 45 минут ни один не смог попасть пистолетом в бензобак. 20.11.2025

hottie В следующий раз отправьте их на бурильной установке отработать день. 20.11.2025

Slim Tallers Молодцы,успели. А то украинские санкции могут оставить без бензина. 20.11.2025

Valekka Теперь день на стройке,ночь на Тверской!! :))) ------------------------------------------ Пиар дело хорошее,когда Делом подпереть!! 20.11.2025