Футболисты «Спартака» посетили показ фильма о Черенкове

Футбольный клуб «Спартак» посетил показ фильма «Федя. Народный футболист» в пресс-центре стадиона «Лукойл Арена», говорится в официальном Telegram-канале фильма.

Ранее «СЭ» сообщал, что в мероприятии примут участие игроки, тренерский штаб и персонал красно-белых. На экраны кинотеатров фильм выйдет только 31 октября.

«Если кратко — фильм попал в сердце. И смеялись, и слезы на глазах, в том числе у Станковича», — говорится в сообщении.

Фильм основан на биографии знаменитого полузащитника «Спартака» и сборной СССР Федора Черенкова. Он являлся воспитанником московского клуба и выступал за него с 1977 по 1990 и с 1991 по 1993 год (494 матча, 121 гол), став 3-кратным чемпионом Советского Союза, а также чемпионом и обладателем Кубка России.

Черенков скончался в 2014 году в возрасте 55 лет.