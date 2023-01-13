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Сегодня, 18:51

Футболисты «Спартака» прилетели на сбор в Дубай

Иван Шитик
Корреспондент
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Футболисты «Спартака» 13 января прилетели на сбор в Дубай (ОАЭ).

Тренировочный сор московской команды продлится с 13 по 27 января.

Ранее «Спартак» опубликовал список футболистов, которые начнут подготовку ко второй части сезона РПЛ.

На первом сборе «Спартак» проведет два товарищеских матча с клубами из Болгарии: 22 января соперником красно-белых станет софийский «Левски», а 27-го — «Ботев» из Пловдива.

«Спартак» занимает 2-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 36 очков за 17 матчей.

ФК Спартак (Москва)
2
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