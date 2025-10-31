Игроки «Спартака» проехались в метро по аналогии с поездкой 19-летней давности

31 октября, 18:48
Футболисты «Спартака» проехались в метро, вспомнив поездку игроков московской команды 19-летней давности, сообщает пресс-служба красно-белых.
31 октября 2006 года спартаковцы из-за пробок добирались на метро на матч Лиги чемпионов с «Интером». Тогда красно-белые уступили сопернику со счетом 0:1.
«Вернули 2006-й! Футболисты «Спартака» проехались в метро — все как 19 лет назад перед матчем Лиги чемпионов. Ле-ген-дар-но!» — говорится в сообщении «Спартака».
После 13 туров «Спартак» с 22 очками занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России. 2 ноября команда на выезде сыграет против «Краснодара».
Dmitriy Nekrasov
Я от тебя другого и не жду, кроме вот таких вот пассажей. Ты один, в те годы, играл лучше Спартака.
01.11.2025
Saiga-спринтер
Суеверие тушинского колхозчи - ежили на метро прокатиться, то проиграешь всего лишь со счетом 0:1. А без услуги метрополитена .. на табло было бы, как минимум" - 3:0 в Краснодаре.
01.11.2025
Алексей Волков
Тупое решение абсолютно. Сходили бы в рестик пожрать бургеров с говядиной.
01.11.2025
m_16
Некоторые побывали в метро впервые в жизни.
01.11.2025
m_16
Да та команда тоже так себе играла
01.11.2025
Анатолий Николаевич
Идиоты! Хотят опять проиграть 0:1
31.10.2025
Adiоs Amigos R
Надо чаще встречаться (зачёркнуто) кататься...
31.10.2025
Adiоs Amigos R
На Спартак тогда ставил?
31.10.2025
футбол это спорт
Конечно в метро легендарно после привычки рулить на собственном Гелендвагене.
31.10.2025
Симон Вирсаладзе
Какое достижение-то!
31.10.2025
Симон Вирсаладзе
И лишь бы не вешалось
31.10.2025
Dmitriy Nekrasov
Эх, мужики, теперь осталось научиться играть, как та команда!
31.10.2025
Ganimed
До Краснодара метро прокопали с Москвы, ни себе:fearful:
31.10.2025
СереХа
Я кстати был на стадионе в том матче в 2006.....эх, до слёз пасаны
31.10.2025
Jean4
Тогда в 2006г., не успели выйти из метро, как пропустили гол. =) Штранцль на 2-й минуте накосячил, если память меня не подводит.
31.10.2025
555 555
"Чем бы дитя ни тешилось,главное чтобы не плакало!"
31.10.2025