Игроки «Спартака» проехались в метро по аналогии с поездкой 19-летней давности

Футболисты «Спартака» проехались в метро, вспомнив поездку игроков московской команды 19-летней давности, сообщает пресс-служба красно-белых.

31 октября 2006 года спартаковцы из-за пробок добирались на метро на матч Лиги чемпионов с «Интером». Тогда красно-белые уступили сопернику со счетом 0:1.

«Вернули 2006-й! Футболисты «Спартака» проехались в метро — все как 19 лет назад перед матчем Лиги чемпионов. Ле-ген-дар-но!» — говорится в сообщении «Спартака».

После 13 туров «Спартак» с 22 очками занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России. 2 ноября команда на выезде сыграет против «Краснодара».