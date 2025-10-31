Видео
31 октября, 18:48

Игроки «Спартака» проехались в метро по аналогии с поездкой 19-летней давности

Алина Савинова

Футболисты «Спартака» проехались в метро, вспомнив поездку игроков московской команды 19-летней давности, сообщает пресс-служба красно-белых.

31 октября 2006 года спартаковцы из-за пробок добирались на метро на матч Лиги чемпионов с «Интером». Тогда красно-белые уступили сопернику со счетом 0:1.

«Вернули 2006-й! Футболисты «Спартака» проехались в метро — все как 19 лет назад перед матчем Лиги чемпионов. Ле-ген-дар-но!» — говорится в сообщении «Спартака».

После 13 туров «Спартак» с 22 очками занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России. 2 ноября команда на выезде сыграет против «Краснодара».

16

  • Dmitriy Nekrasov

    Я от тебя другого и не жду, кроме вот таких вот пассажей. Ты один, в те годы, играл лучше Спартака.

    01.11.2025

  • Saiga-спринтер

    Суеверие тушинского колхозчи - ежили на метро прокатиться, то проиграешь всего лишь со счетом 0:1. А без услуги метрополитена .. на табло было бы, как минимум" - 3:0 в Краснодаре.

    01.11.2025

  • Алексей Волков

    Тупое решение абсолютно. Сходили бы в рестик пожрать бургеров с говядиной.

    01.11.2025

  • m_16

    Некоторые побывали в метро впервые в жизни.

    01.11.2025

  • m_16

    Да та команда тоже так себе играла

    01.11.2025

  • Анатолий Николаевич

    Идиоты! Хотят опять проиграть 0:1

    31.10.2025

  • Adiоs Amigos R

    Надо чаще встречаться (зачёркнуто) кататься...

    31.10.2025

  • Adiоs Amigos R

    На Спартак тогда ставил?

    31.10.2025

  • футбол это спорт

    Конечно в метро легендарно после привычки рулить на собственном Гелендвагене.

    31.10.2025

  • Симон Вирсаладзе

    Какое достижение-то!

    31.10.2025

  • Симон Вирсаладзе

    И лишь бы не вешалось

    31.10.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Эх, мужики, теперь осталось научиться играть, как та команда!

    31.10.2025

  • Ganimed

    До Краснодара метро прокопали с Москвы, ни себе:fearful:

    31.10.2025

  • СереХа

    Я кстати был на стадионе в том матче в 2006.....эх, до слёз пасаны

    31.10.2025

  • Jean4

    Тогда в 2006г., не успели выйти из метро, как пропустили гол. =) Штранцль на 2-й минуте накосячил, если память меня не подводит.

    31.10.2025

  • 555 555

    "Чем бы дитя ни тешилось,главное чтобы не плакало!"

    31.10.2025

    • Telegram Дзен Max
    Футбол
    РПЛ
    ФК Спартак (Москва)
