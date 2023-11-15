Футболисты «Зенита» Марио Фернандес и Васильев не сыграют с «Сочи»

Как стало известно «СЭ», в матче 16-го тура РПЛ с «Сочи» не примут участия 33-летний защитник «Зенита» Марио Фернандес и 19-летний хавбек Дмитрий Васильев. Игра состоится 25 ноября в Санкт-Петербурге.

Оба игрока продолжают восстанавливаться после травм. Сроки возвращения в строй 26-летнего нападающего Матео Кассьерры и 28-летнего защитника Вячеслава Караваева станут известны позднее.

Вместе с тем в январе 2024 года команда Сергея Семака планирует провести три товарищеских встречи. 14-го или 15-го числа сине-бело-голубые начнут сбор в Абу-Даби, который продлится до 27-28-го, после чего футболисты получат два выходных.

Первую половину февраля чемпион России проведет в Катаре, где примет участие в турнире с бразильском клубами. Место третьего зимнего сбора пока не определено.