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Сегодня, 12:02

Футболисты «Зенита» Марио Фернандес и Васильев не сыграют с «Сочи»

Георгий Кудинов
Приглашенный автор
Марио Фернандес.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Как стало известно «СЭ», в матче 16-го тура РПЛ с «Сочи» не примут участия 33-летний защитник «Зенита» Марио Фернандес и 19-летний хавбек Дмитрий Васильев. Игра состоится 25 ноября в Санкт-Петербурге.

Оба игрока продолжают восстанавливаться после травм. Сроки возвращения в строй 26-летнего нападающего Матео Кассьерры и 28-летнего защитника Вячеслава Караваева станут известны позднее.

Вместе с тем в январе 2024 года команда Сергея Семака планирует провести три товарищеских встречи. 14-го или 15-го числа сине-бело-голубые начнут сбор в Абу-Даби, который продлится до 27-28-го, после чего футболисты получат два выходных.

Первую половину февраля чемпион России проведет в Катаре, где примет участие в турнире с бразильском клубами. Место третьего зимнего сбора пока не определено.

Россия. Премьер-лига. 16-й тур
25 нояб, 15:15. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
Сочи
Марио Фернандес
Футбол
ФК Зенит
ФК Сочи
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