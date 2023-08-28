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РПЛ

Сегодня, 18:37

Футболисты «Зенита» не получали премиальные в размере 10 миллионов рублей за игру против «Спартака»

Стартовый состав «Зенита» на матч со «Спартаком».
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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По данным «СЭ», о премиальных «Зенита» в размере 10 миллионов рублей за победу в отдельном матче речь не шла ни в случае со «Спартаком», ни когда-либо ранее.

До этого Telegram-канал «Мутко против» сообщил, что футболисты петербургского клуба, вышедшие на поле в матче 5-го тура РПЛ против «Спартака» (3:1), получили премию в размере 10 миллионов рублей за победу.

«Зенит» в настоящий момент с 13 очками занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. Красно-белые с 10 очками занимают 7-е место в турнирной таблице РПЛ.

ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
28
19
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 6 4 2 0 9-2 14
2
 Зенит 6 4 1 1 14-5 13
3
 Урал 6 4 1 1 8-7 13
4
 Кр. Советов 6 3 2 1 14-9 11
5
 Динамо 6 3 2 1 13-11 11
6
 ЦСКА 6 3 1 2 13-9 10
7
 Спартак 6 3 1 2 12-10 10
8
 Локомотив 6 2 3 1 10-9 9
9
 Ахмат 6 2 1 3 9-8 7
10
 Пари НН 6 2 1 3 3-5 7
11
 Ростов 6 2 1 3 7-12 7
12
 Сочи 6 2 0 4 8-8 6
13
 Рубин 6 1 3 2 8-13 6
14
 Факел 6 1 1 4 5-10 4
15
 Балтика 6 1 0 5 4-10 3
16
 Оренбург 6 0 2 4 4-13 2
Результаты / календарь
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29 тур
30 тур
2.09 13:00
Урал – Ахмат
 - : -
2.09 15:15
Пари НН – Рубин
 - : -
2.09 17:30
Кр. Советов – Факел
 - : -
2.09 20:00
Краснодар – Спартак
 - : -
3.09 13:00
Оренбург – Сочи
 - : -
3.09 15:15
Локомотив – Балтика
 - : -
3.09 17:30
ЦСКА – Зенит
 - : -
3.09 20:00
Ростов – Динамо
 - : -
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«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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