Футболисты «Зенита» устроили жесткий коридор вернувшемуся Венделу

Футболисты «Зенита» устроили жесткий коридор вернувшемуся полузащитнику команды Венделу. Он прибыл в расположение клуба 25 июля.

Ранее СМИ сообщали, что «Зенит» отклонил предложение «Фламенго» по Венделу. Питерский клуб не собирается отдавать своего игрока дешевле, чем за 20 миллионов евро. Стороны продолжают переговоры.

Вендел выступает за «Зенит» с 2020 года. В прошлом году он продлил свой контракт до 2027 года.

В сезоне-2022/23 25-летний бразилец провел 33 матча за сине-бело-голубых во всех турнирах, забил 9 голов и сделал 5 результативных передач.