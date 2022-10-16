Футбольного арбитра из России не пустили в Западную Европу

Как стало известно «СЭ», российский футбольный судья Рафаэль Шафеев не получил визу и был вынужден пропустить семинар УЕФА, организованный в швейцарском Ньоне для молодых перспективных арбитров.

В его отсутствие бригада наших рефери получилась неполной, но все равно прошла курс повышения квалификации. С 10 по 14 октября в занятиях участвовали ассистенты судьи Рустам Мухтаров и Варанцо Петросян.