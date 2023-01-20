Александр Маньяков: «У Дзюбы есть возможность найти новый клуб в РПЛ. Это форвард высокого класса»

Сегодня, 16:34
Футбольный агент Александр Маньяков поделился мнением о продолжении карьеры форварда Артема Дзюбы.
«Возможность найти новый клуб в РПЛ у Дзюбы есть. Это форвард высокого класса, даже несмотря на то, что он не молод. Если он перейдет в «Торпедо», я буду только рад. Уверен, он им поможет. А я этой команде симпатизирую — и тренеру Талалаеву, и руководителю Геркусу. Если этот альянс возможен, он пойдет на пользу всем», — цитирует Маньякова Sport24.
Сегодня, 20 января, президент «Торпедо» Илья Геркус заявил, что клуб не будет подписывать Дзюбу.
С 3 ноября 2022 года Дзюба является свободным агентом. Последним клубом 34-летнего россиянина был турецкий «Адана Демирспор», в составе которого он забил 1 гол в 5 матчах.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования