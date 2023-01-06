Сербский агент: «У Ивича уже были проблемы с владельцем клуба, но он — личность и отличный тренер»

Футбольный агент Александр Важич рассказал, чего ждать футболистам «Краснодара» от нового тренера Владимира Ивича.

«Я хорошо знаю Ивича, отличный тренер, хороший человек с сильным менталитетом, — цитирует Важича «РБ Спорт». — В прошлом он был большим футболистом, у него огромный опыт. Игроки должны относиться к нему с уважением и тогда все будет в порядке. Надеюсь, он добьется результатов в РПЛ».

Также агент рассказал, не возникнет ли у него проблем с владельцем «Краснодара» Сергеем Галицким.

«Сложно сказать. Но Ивич — личность, это бесспорно. Когда-то, во время работы в Англии у него возникали проблемы с владельцем «Уотфорда», на него оказывалось давление, после чего он разорвал контракт и ушел. Посмотрим, как будет сейчас. Если при Ивиче команда сможет добиваться положительных результатов, зачем кому-то вмешиваться в его работу», — отметил Важич.

4 января «Краснодар» объявил о подписании контракта с сербским специалистом на два года. Ивич встретится с командой 12 января на сборе в Дубае.

«Краснодар» занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков за 17 матчей.