Агент Сафонов: «Будущее Помазуна? Пока он остается в ЦСКА»

Сегодня, 18:22
Футбольный агент Алексей Сафонов прокомментировал будущее вратаря Ильи Помазуна.
«Трансферное окно в Европе закрылось, значит, не получилось пока. В Турции открыто, ждем. Постоянно уже вот-вот, но в итоге срывается. Не хочу эту тему комментировать. Пока он остается в ЦСКА, тренируется, у него действующий контракт», — цитирует агента «РБ Спорт».
В прошлом сезоне 28-летний Помазун выступал на правах аренды за «Урал». Вратарь провел 29 матчей в РПЛ, в которых пропустил 44 гола и 6 раз сыграл на ноль.