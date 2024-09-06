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Сегодня, 18:22

Агент Сафонов: «Будущее Помазуна? Пока он остается в ЦСКА»

Руслан Минаев
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Футбольный агент Алексей Сафонов прокомментировал будущее вратаря Ильи Помазуна.

«Трансферное окно в Европе закрылось, значит, не получилось пока. В Турции открыто, ждем. Постоянно уже вот-вот, но в итоге срывается. Не хочу эту тему комментировать. Пока он остается в ЦСКА, тренируется, у него действующий контракт», — цитирует агента «РБ Спорт».

В прошлом сезоне 28-летний Помазун выступал на правах аренды за «Урал». Вратарь провел 29 матчей в РПЛ, в которых пропустил 44 гола и 6 раз сыграл на ноль.

Источник: РБ Спорт
Илья Помазун
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)

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