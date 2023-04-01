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Агент Сафонов — Йокановичу: «Где драйв? Где идеи? Замены в одно и то же время. День сурка...»

Агент Сафонов объяснил, почему не верит в Йокановича
Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Футбольный агент Алексей Сафонов в интервью «СЭ» объяснил, почему не верит в главного тренера «Динамо» Славишу Йокановича.

— Про «Динамо» вы вообще жестко выразились: тяжело играть без тренера. Пора с Йокановичем расставаться?

— Я же не первый раз об этом говорю. По поводу Курбана Бердыева я, например, шучу. Называю его Робин Гудом. Он отбирает очки у богатых — ЦСКА и «Динамо» — и раздает бедным — «Оренбургу», «Факелу» (смеется). Но у «Сочи» понятен рисунок игры, ясно, что тренер хочет от подопечных.

— А у «Динамо»?

— Да хаос какой-то. Ни навесов, ни подач. Полузащиты не видно. Да, был момент с нереализованным пенальти, Костя Тюкавин опасно бил головой. А что еще? Ну ты же дома играешь! Где идеи? Где драйв? Где горящие глаза? Замены в одно и то же время... Как день сурка!

— Все настолько печально?

— В каждой игре Сазонов привозит одни и те же голы. Совершает одинаковые ошибки... Сегодня его хотя бы в концовке заменили. Так нельзя играть! Детские ошибки. Может быть, Йоканович и хороший человек, и добротный специалист, но по своему менталитету не подходит РПЛ. Он ни накричать не может, ни напихать. Слишком спокойный... Вот Абаскаль способен зажечь игроков.

Вспоминаю старое поколение тренеров. Газзаев, Семин, Иванов из «Торпедо». Попробуй не добеги, не поставь ногу... Боюсь представить, какую взбучку бы они устроили команде. Ну почему Йоканович такой спокойный... У вас столетие клуба! Вы с такой игрой «Акрон» в Кубке не пройдете!

— Динамовцы могут посетовать на отсутствие Захаряна.

— И что? От одного человека все зависит? Это отговорки! «Спартак» сегодня бился против «Ахмата», был близок к победе. Болельщики точно ничего не предъявят своим футболистам. А вот у «Динамо» я этого не увидел. Быстро смирились, сложили руки. Пора делать выводы.

Артем Дзюба. «Дзюба понимает, за что бьется. Йоканович со своим менталитетом не подходит «Динамо». Интервью агента Сафонова
ФК Динамо (Москва)
Алексей Сафонов
Славиша Йоканович
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