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Агент Сафонов — о матче «Спартак» — «Ахмат»: «Для команды Абаскаля все довольно тревожно»

Агент Сафонов прокомментировал ничью «Спартака» с «Ахматом»
Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Футбольный агент Алексей Сафонов в интервью «СЭ» прокомментировал ничью «Спартака» с «Ахматом».

— «Спартак» наиграл на победу в матче с «Ахматом»?

— Да. Просто где-то подвела реализация, ну и шикарно сыграл Шелия. Кроме того, мне показалось, что все-таки в первом тайме надо было ставить пенальти в ворота гостей.

— Вы про эпизод с участием Семенова и Чернова?

— Да. про него. Думаю, там был фол. Но... Как говорится, я не на ВАРе сижу и не на наваре (улыбается). У нас арбитры по-разному трактуют одинаковые эпизоды. В итоге нулевая ничья. Игра забывается, а результат остается. Теперь красно-белые рискуют отпустить вперед и «Зенит», и «Ростов». А если ЦСКА завтра победит «Факел», то приблизится к красно-белым. Все довольно тревожно для команды Абаскаля. В таких встречах все-таки нужно дожимать и показывать характер. А рассказывать потом, что мы доминировали и все такое... «Динамо» тоже мячом владело, а как все закончилось?

Артем Дзюба. «Дзюба понимает, за что бьется. Йоканович со своим менталитетом не подходит «Динамо». Интервью агента Сафонова
ФК Ахмат
ФК Спартак (Москва)
Алексей Сафонов
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