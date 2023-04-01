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Сегодня, 17:05

Агент Сафонов — о поражении «Динамо»: «Не вижу тренерской работы. Могут и «Акрон» не пройти в Кубке»

Агент Сафонов заявил, что не видит тренерской работы в «Динамо»
Константин Белов
Корреспондент
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Футбольный агент Алексей Сафонов прокомментировал для «СЭ» поражение «Динамо» в матче 21-го тура РПЛ против «Сочи» (0:2).

«Бердыев как тренер переиграл Йокановича, поставил более грамотный футбол. У «Динамо» кроме пенальти и момента у Кости Тюкавина ничего не было. Команда играет невыразительно весь сезон, не вижу тренерской работы. Если с такой игрой будут идти дальше, то могут и «Акрон» не пройти в Кубке», — сказал Сафонов «СЭ».

«Динамо» с 35 очками осталось на 4-м месте, отставая от «Спартака» на 5 очков. У красно-белых остался один матч в запасе. «Сочи» с 31 очков обошел «Краснодар» в турнирной таблице и занял 8-ю строчку.

В следующем туре РПЛ «Динамо» сыграет на выезде со «Спартаком» 8 апреля. «Сочи» дома примет «Крылья Советов» 9-го числа.

ФК Динамо (Москва)
ФК Сочи
Алексей Сафонов
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