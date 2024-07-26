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Сегодня, 18:53

Агент Сафонов — о переходе Бозова в «Балтику»: «Спартак» может выкупить игрока обратно»

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Футбольный агент Алексей Сафонов рассказал о переходе Никиты Бозова в «Балтику». Он отметил, что «Спартак» может выкупить игрока обратно.

«Спартак» предлагал продлить контракт, но нас это предложение финансово категорически не устроило. «Балтика» же была наиболее конкретна и настойчива, на данном этапе для него это оптимальный вариант. При этом Никита с уважением относится к «Спартаку», в контракте прописана опция обратного выкупа", — рассказал Сафонов.

На счету Никиты Бозова 1 матч в первой команде «Спартака». Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 150 тысяч евро. «Балтика» в первых двух турах первой лиги набрала 2 очка и занимает 11-е место в турнирной таблице.

Источник: РБ Спорт
ФК Балтика
ФК Спартак (Москва)
Алексей Сафонов
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