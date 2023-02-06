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Агент Дасы: «Он хочет, чтобы все было тихо и спокойно, фокусируется на выступлениях за «Динамо»

Алина Савинова
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Футбольный агент Боаз Горен ответил на вопрос о готовности защитника «Динамо» Эли Дасы ко второй части сезона.

«У Эли все отлично, он хочет, чтобы все было тихо и спокойно, фокусируется на выступлениях за «Динамо», — приводит «РБ Спорт» слова агента.

Даса перешел в «Динамо» в сентябре 2022-го на правах свободного агента из «Витесса». В первой части сезона 30-летний израильский защитник провел в составе московского клуба 13 матчей и отличился одной голевой передачей.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 2 миллиона евро.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-dasy-e-li-hochet-spokojstviya-fokusiruetsya-na-igre-za-dinamo/
Эли Даса
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