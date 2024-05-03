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Сегодня, 18:10

Селюк назвал худших тренеров сезона РПЛ: «Для меня они главные разочарования»

Руслан Минаев
Виктор Гончаренко
Виктор Гончаренко.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Футбольный агент Дмитрий Селюк ответил на вопрос, каких тренеров считает главными разочарованиями в этом сезоне РПЛ.

«Я говорил, что Гончаренко, будучи в ЦСКА, не являлся тренером уровня армейцев. Позже его уволили, а потом и «Краснодар» тоже. Он не для больших клубов тренер. С Федотовым та же история. ЦСКА, который приучил нас к тому, что для них серебро — разочарование, сегодня даже про топ-5 не думает. Федотова взяли за хорошие достижения в «Сочи», где он получил человек десять из «Зенита». Вот все достижения федотовские.

И он, и Гончаренко — упрямые, обидчивые, а в больших клубах это невозможно. Тем более где есть знаковые футболисты. Их выберу главными разочарованиями среди тренеров», — цитирует Селюка Legalbet.

«Урал» под руководством Виктора Гончаренко набрал 25 очков и занимает предпоследнее, 15-е место в таблице РПЛ.

ЦСКА Владимира Федотова в этом сезоне располагается на 8-й строчке с 38 очками.

Источник: legalbet.ru
РПЛ
ФК Урал
ФК ЦСКА (Москва)
Виктор Гончаренко
Владимир Федотов (тренер)
Дмитрий Селюк
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