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Сегодня, 08:13

Селюк: «Главное разочарование сезона — это «Локомотив», «Химки» — вообще катастрофа»

Мария Гусева
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Футбольный агент Дмитрий Селюк подвел итоги первого круга чемпионата России.

«В принципе, все как и ожидалось. «Зенит» — чемпион, что было ясно и до начала чемпионата, сейчас лишь укрепил свои позиции. «Спартак» — молодцы, проснулись наконец-то. Я думаю, что они не отпустят свое второе место и так и останутся на нем. Очень понравился «Урал» при Гончаренко. ЦСКА, «Краснодар», «Ростов», «Динамо» — это все одного поля ягоды. Они на одном уровне, смена их мест в таблице происходит, скорее, в случае пенальти, неверного решения судьи и так далее.

Главное разочарование сезона — это «Локомотив». К счастью, всю шарашкину контору разогнали. А вот «Торпедо» — главный претендент на вылет. Их главный минус — это то, что они набрали низкокачественных легионеров. «Химки» — это вообще катастрофа. И виноват во всем Юран, ведь он набирал эту команду и готовил ее", — цитирует Betonmobile Селюка.

По итогам 15 туров «Зенит» с 39 очками уверенно лидирует в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» расположился на 2-й позиции (32 очка). Третье место занимает ЦСКА (29 очков).

Источник: https://betonmobile.ru/selyuk-podvel-itogi-pervogo-kruga-rossiyskoy-premer-ligi

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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П2

25%

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ФК Химки
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Дмитрий Селюк
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