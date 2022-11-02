Сегодня, 08:13
Футбольный агент Дмитрий Селюк подвел итоги первого круга чемпионата России.
«В принципе, все как и ожидалось. «Зенит» — чемпион, что было ясно и до начала чемпионата, сейчас лишь укрепил свои позиции. «Спартак» — молодцы, проснулись наконец-то. Я думаю, что они не отпустят свое второе место и так и останутся на нем. Очень понравился «Урал» при Гончаренко. ЦСКА, «Краснодар», «Ростов», «Динамо» — это все одного поля ягоды. Они на одном уровне, смена их мест в таблице происходит, скорее, в случае пенальти, неверного решения судьи и так далее.
Главное разочарование сезона — это «Локомотив». К счастью, всю шарашкину контору разогнали. А вот «Торпедо» — главный претендент на вылет. Их главный минус — это то, что они набрали низкокачественных легионеров. «Химки» — это вообще катастрофа. И виноват во всем Юран, ведь он набирал эту команду и готовил ее", — цитирует Betonmobile Селюка.
По итогам 15 туров «Зенит» с 39 очками уверенно лидирует в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» расположился на 2-й позиции (32 очка). Третье место занимает ЦСКА (29 очков).
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