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Сегодня, 14:08

Агент: «Гогуа подготовился, перезагрузился. Сейчас по нему есть предложения из РПЛ»

Алина Савинова
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Футбольный агент Дмитрий Селюк сообщил, что защитник Седрик Гогуа готов вернуться в чемпионат России.

«Будем надеяться, что Гогуа сейчас вернется в РПЛ. Не знаю, на каких основаниях он не играл у Гончаренко. С точки зрения всей статистики, он в топ-3-4 лучших защитников премьер-лиги. Надеюсь, что он сейчас поиграет и покажет, кто есть кто. Потом сравним статистику Гогуа и многих привезенных игроков в том же «Спартаке» — Мевли и других.

Он был в Абиджане. Подготовился, перезагрузился. Сейчас по нему есть предложения из РПЛ, он очень хороший футболист", — приводит «РБ Спорт» слова агента.

Последним полноценным сезоном в карьере 28-летнего футболиста был сезон-2020/21, когда он выступал за «Ротор». Также Гогуа играл в составе таких российских команд, как «Тамбов» и ЦСКА.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-gogua-perezagruzilsya-po-nemu-est-predlozheniya-iz-rpl/

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Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
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  • Stavka.tv
  • Odds.ru
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  • vprognoze.ru
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