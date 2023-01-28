Агент: «Гогуа подготовился, перезагрузился. Сейчас по нему есть предложения из РПЛ»

Сегодня, 14:08
Футбольный агент Дмитрий Селюк сообщил, что защитник Седрик Гогуа готов вернуться в чемпионат России.
«Будем надеяться, что Гогуа сейчас вернется в РПЛ. Не знаю, на каких основаниях он не играл у Гончаренко. С точки зрения всей статистики, он в топ-3-4 лучших защитников премьер-лиги. Надеюсь, что он сейчас поиграет и покажет, кто есть кто. Потом сравним статистику Гогуа и многих привезенных игроков в том же «Спартаке» — Мевли и других.
Он был в Абиджане. Подготовился, перезагрузился. Сейчас по нему есть предложения из РПЛ, он очень хороший футболист", — приводит «РБ Спорт» слова агента.
Последним полноценным сезоном в карьере 28-летнего футболиста был сезон-2020/21, когда он выступал за «Ротор». Также Гогуа играл в составе таких российских команд, как «Тамбов» и ЦСКА.
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