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3 февраля, 23:11

Агент: «Переход Раконьяца в «Црвену Звезду» завершен, «Локомотив» может получить больше 5 млн евро»

Виталий Косик
Корреспондент
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Футбольный агент Игор Глушевич, который представляет интересы экс-нападающего «Локомотива» Марко Раконьяца, подтвердил, что его клиент перешел в «Црвену Звезду».

«Речь идет об аренде до конца сезона с правом выкупа. До 30 июня бесплатная аренда. «Локомотив» может получить больше пяти миллионов евро — речь о трансферной стоимости и проценте от последующей продажи», — приводит слова Глушевича «РБ Спорт».

За «Локомотив» Раконьяц сыграл 15 матчей во всех турнирах и отдал 1 результативную передачу.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-perehod-rakon-yatsa-v-tsrvenu-zvezdu-zavershen-lokomotiv-mozhet-poluchit-bol-she-5-mln-evro/
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