Агент Гарсия: «Останется ли Педриньо в «Локо»? Пока ни с кем нет никакой конкретики»

Футбольный агент Луис Фернандо Гарсия ответил на вопрос о будущем полузащитника «Локомотива» Педриньо.

«Останется ли Педриньо в «Локо»? Пока ни с кем нет никакой конкретики», — приводит «РБ Спорт» слова агента.

3 декабря журналист Фабио Алейшо сообщил о том, что Педриньо перейдет в «Сан-Паулу» на правах аренды.

23-летний футболист стал игроком «Локомотива» в сентябре 2022 года. Его соглашение с московским клубом рассчитано до 2026 года. В текущем сезоне Педриньо провел 9 матчей за «Локо», в которых забил четыре гола и сделал одну результативную передачу.