Агент: «Интерес к Дивееву есть, но на данный момент лишних движений делать не хочется»

Сегодня, 17:29
Футбольный агент Олег Еремин ответил на вопрос о будущем защитника ЦСКА Игоря Дивеева.
«Без ЦСКА мы ничего сделать не сможем. Даже если будем согласны, а клуб сделка не устроит, то перехода не будет. Интерес есть, но на данный момент Игорь — футболист ЦСКА, мы выполняем свой контракт. Лишних движений делать не хочется», — приводит «РБ Спорт» слова агента.
В текущем сезоне Дивеев сыграл 12 матчей за ЦСКА, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей.
Портал Transfermarkt оценивает стоимость 23-летнего футболиста в 6 миллионов евро.