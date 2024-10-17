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Сегодня, 08:12

Агент Барбоза: «Батраков — игрок, за которым не могут не следить европейские скауты»

Алина Савинова
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Футбольный агент Паулу Барбоза уверен, что за полузащитником «Локомотива» Алексеем Батраковым следят европейские скауты.

«Конечно, Батраков давно привлек внимание европейских скаутов. Это тот игрок, за которым не могут не следить. Любая молодая звезда попадает под прицел специалистов, особенно из популярных чемпионатов. Так что я уверен — если Алексей продолжит так играть, он получит предлоджение из Европы. Захарян же получил и уехал, так что это не проблематично», — цитирует Барбозу «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 19-летний Батраков провел 11 матчей в РПЛ, забив 7 голов и отдав 6 результативных передач.

Источник: РБ Спорт
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Алексей Батраков
Паулу Барбоза

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