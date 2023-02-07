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Барбоза уверен, что Дзюба не завершит карьеру: «Он бы помог любому клубу в России и Европе»

Барбоза уверен, что Дзюба не завершит карьеру
Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Футбольный агент Паулу Барбоза в комментарии для «СЭ» высказался о будущем российского нападающего Артема Дзюбы.

«Дзюба может быть заявлен в любой клуб в любое время, так как он свободный агент. Вопрос выбора клуба зависит только от его желания. Думаю, что он будет дальше играть и не завершит карьеру. Он талантливый игрок, который показывает хороший футбол. Артем помог бы любому клубу как в России, так и в Европе», — сказал Барбоза «СЭ».

С 3 ноября 2022 года Дзюба является свободным агентом. Последним клубом 34-летнего россиянина был турецкий «Адана Демирспор», в составе которого он забил 1 гол в 5 матчах.

Артем Дзюба
Паулу Барбоза
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