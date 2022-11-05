Агент игроков «Сочи»: «Гаранина три дня не видели, но никто его отсутствия не заметил»

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Футбольный агент Антон Синьков, представляющий интересы трех игроков «Сочи», прокомментировал отсутствие главного тренера команды Вадима Гаранина.
«Гаранина три дня не видели. Не встретил его сегодня и на стадионе. Игрой команды руководил Точилин, помогал ему Бородин. И вообще, отсутствие Гаранина не заметил никто — ни футболисты, ни болельщики на трибунах», — сказал Синьков «РБ Спорт».
5 ноября «Сочи» принимал «Спартак», матч закончился ничьей — 1:1. Главный тренер хозяев на игре не присутствовал, как пояснили в клубе, по причине болезни.
В среду, 2 ноября появилась информация о том, что Гаранин отправлен в отставку, однако позднее президент клуба Борис Ротенберг опроверг эти данные.
Отметим, что «Сочи» занимает 9-е место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 22 очка.
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