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Агент Рейс: «Клаудиньо начал валять дурака в «Зените», потому что хотел уйти»

Руслан Минаев
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Футбольный агент Гильерме Рейс прокомментировал переход хавбека «Зенита» Клаудиньо в «Аль-Садд».

«У Клаудиньо было много предложений из Бразилии. Его хотели «Фламенго», «Палмейрас». В конце концов, он уехал в Эмираты. Думаю, он уже хотел сменить клуб, поэтому начал откровенно валять дурака», — цитирует Рейса Metaratings.ru.

Клаудиньо выступал за «Зенит» с августа 2021 года. Всего 27-летний бразилец провел за петербуржцев 124 матча, забил 21 мяч и отдал 31 голевую передачу. В составе «Зенита» Клаудиньо по три раза выиграл чемпионат России и Суперкубок страны, один раз одержал победу в национальном Кубке.

Источник: Metaratings.ru
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